Динамо и Астана определились с формой на матч Лиги Европы
Новости спорта: Киевское Динамо сыграет в традиционном домашнем комплекте, Астана - в желтой форме.
Киевское Динамо стартует в групповом этапе Лиги Европы матчем против казахстанской Астаны.
Шанс победить на классе: анонс матча Лиги Европы Динамо - Астана
Ранее сегодня в конференц-зале НСК Олимпийский состоялось традиционное совещание по организационным вопросам. Среди прочего было утверждено, в форме каких цветов проведут игру соперники. Сообщает официальный сайт Динамо Киев.
Фото: Динамо Киев
Динамовцы сыграют в своей домашней белой форме (голкипер – в зеленом), а гости проведут матч в желтой форме (вратарь – в красном).