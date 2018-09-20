Динамо и Астана определились с формой на матч Лиги Европы

Киевское Динамо стартует в групповом этапе Лиги Европы матчем против казахстанской Астаны.

Ранее сегодня в конференц-зале НСК Олимпийский состоялось традиционное совещание по организационным вопросам. Среди прочего было утверждено, в форме каких цветов проведут игру соперники. Сообщает официальный сайт Динамо Киев.

Фото: Динамо Киев

Динамовцы сыграют в своей домашней белой форме (голкипер – в зеленом), а гости проведут матч в желтой форме (вратарь – в красном).