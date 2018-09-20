Шанс победить на классе: анонс матча Лиги Европы Динамо - Астана

Для Динамо Киев сегодня, 20 сентября, стартует очередной групповой этап Лиги Европы. В первом матче киевляне сыграют с Астаной из одноименного города и столицы Казахстана. Домашний матч для Динамо на НСК Олимпийский начнется в традиционное время для Лиги Европы - в 20:00 по киевскому времени. За порядком на поле будет следить турецкая бригада арбитров во главе с 38-летним Халисом Озкахья, которому будут помогать Джейхун Сесигюзель и Хакан Емишкен.

Ни для кого не секрет, что теперешние неудачные результаты Динамо вызваны явным кризисом в атакующей линии. Если в начале сезона удавалось за счет яркой игры лидеров (Цыганкова или Вербича) минимально побеждать соперников с разницей в один мяч при "сухих воротах", то после поражения от Аякса подопечные Хацкевича потеряли бдительность в обороне, пропуская очень нелогичные голы. Главный тренер пока не может найти баланс между проверенными игроками основы и новичками, недавно прибывшими в клуб, выпуская практически в каждом матче новые комбинации игроков, которым приходится уже по ходу поединка искать понимание. Если в начале сезона было понятно, во что собирается играть Динамо, то сейчас такого чувства, кажется, нету даже у главного тренера. Если вспомнить прошлый сезон, то он начинался для Хацкевича примерно таким же образом: обидный вылет из Лиги чемпионов, неуверенная игра в группе Лиги Европы и потерянные очки в УПЛ, не позволившие догнать Шахтер, с которым команда Хацкевича, на удивление, хорошо справлялась. Стоит отметить важный факт, что Динамо образца прошлого года заиграло именно после зимнего межсезонья, сбросив балласт в виде Мбокани, Хачериди и др., открыв таланты вроде Цыганкова и Шапаренко. Сейчас Хацкевич идет ровно тем же путем, пытаясь сделать ставку на молодежь Динамо, но Суркису и болельщикам нужен результат, а не призывы терпеть и работать, чтобы все получилось.

Матч с Астаной должен стать именно тем переломным моментом, когда подопечные Хацкевича наконец-то найдут свою игру, и спокойно выиграют группу в Лиге Европы, чего от них и ожидают болельщики (в том числе и букмекеры). Несмотря на комплименты Хацкевича в сторону футбольного гранда Казахстана, Динамо не должно играть от соперника. Киевский клуб явный фаворит, что в сегодняшнем матче, что в группе в целом. Динамо скатилось до уровня, когда уже практически любая команда УПЛ может отобрать у киевлян очки, в Лиге Европы такая вероятность еще выше. Тренер Астаны уверенно говорит о целях победить Динамо на выезде, обещая очень организованную и дисциплинированную игру. По правде, шансов у Астаны мало, но болельщики увидят поединок уровня УПЛ, только с гимном Лиги Европы и повышенной ответственностью, но с тем же "валидолом", который исторически так присущий игре Динамо.

Что касается Астаны, то команда вместе со всем футболом Казахстана испытывает подъем. В родном чемпионате они уверенно лидирует уже многие годы, а ближайший конкурент Кайрат пока не достиг уровня реального конкурента Астане. Стоит отметить, что на тренерском мостике Астаны происходят странные вещи: главный тренер украинец Роман Григорчук месяц назад покинул команду в связи с личными обстоятельствами и до сих пор не вернулся. Команду временно возглавляет ассистент Григорий Бабаян, что не должно никак упрощать жизнь Хацкевичу. Все игроки команды здоровы, а лидеры отдыхали в последнем матче чемпионата.

Сейчас все в руках Хацкевича и команды: групповой этап Лиги Европы должен стать для Динамо хорошим плацдармом для наигрывания схем перед плей-офф. При всех успехах Астаны, Динамо должно доказывать свой класс на поле. Стоит отметить, что эти клубы ни разу не встречались в еврокубках, а против других клубов из Казахстана Динамо играет традиционно успешно: две победы над Актобе (2:3 и 5:1) в Лиге Европы 2013\2014.