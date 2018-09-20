Гармаш добился необычного достижения
Новости спорта: Полузащитник киевского клуба за сезон на текущий момент не сыграл ни одного матча УПЛ, но выходил на поле во всех еврокубковых поединках.
Хавбек сборной Украины и Динамо Киев сыграл все еврокубковые матчи клуба (8) за этот сезон, но ни разу не выходил в поединках Украинской Премьер лиги.
Денис Гармаш 7 августа провел 90 минут на поле против чешской Славии, 90 минут ответного поединка с теми же чехами 14 августа. Еще дважды по 45 минут сыграл в раунде плей-офф Лиги чемпионов против Аякса 22 и 28 августа.
Динамо - Астана 0:0 онлайн-трансляция матча
Стоит отметить, что Гармаш начал сегодняшний поединок против Астаны в старте, он станет для Дениса девятым в сезоне.
В рамках УПЛ украинский хавбек не попадал даже в заявку, а его последним матчем был поединок с Шахтером еще 3 августа.