Ярмоленко зашел в раздевалку Ворсклы после матча с Арсеналом

Ворскла в гостях в голевом матче уступила Арсеналу (2:4) на старте Лиги Европы.

После финального свистка в раздевалку полтавчан зашел Андрей Ярмоленко. Он смотрел матч с трибун Эмирейтс, а затем зашел поддержать соотечественников после достойного поражения.

Сам Ярмоленко с лета играет в Лондоне за Вест Хэм и на прошлой неделе забил свои первые голы в АПЛ, поразив ворота Эвертона.

Ранее тренер Арсенала Унаи Эмери признавался, что недоволен сразу двумя пропущенными голами в матче против Ворсклы.