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Ярмоленко зашел в раздевалку Ворсклы после матча с Арсеналом

Андрей Ярмоленко
13:47 Сегодня Телеграф
Спорт Арена
Фото: Твиттер

Новости спорта: Андрей Ярмоленко поддержал украинскую команду после поражения в Лиге Европы.

Ворскла в гостях в голевом матче уступила Арсеналу (2:4) на старте Лиги Европы.

После финального свистка в раздевалку полтавчан зашел Андрей Ярмоленко. Он смотрел матч с трибун Эмирейтс, а затем зашел поддержать соотечественников после достойного поражения.

Сам Ярмоленко с лета играет в Лондоне за Вест Хэм и на прошлой неделе забил свои первые голы в АПЛ, поразив ворота Эвертона.

Ранее тренер Арсенала Унаи Эмери признавался, что недоволен сразу двумя пропущенными голами в матче против Ворсклы.

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Все по теме:

Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), ФК Вест Хэм Юнайтед, ФК Ворскла.
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