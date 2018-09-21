Партнер Роналду выбыл на месяц из-за травмы

Вингер Ювентуса Дуглас Коста из-за повреждения не сможет помочь своей команде в ближайших матчах.

Хавбек туринского Ювентуса Дуглас Коста получил повреждения в матче против Валенсии, в котором его команда одержала победу несмотря на скандальное исключение Криштиану Роналду.

Врачи диагностировали у футболиста растяжение задней поверхности бедра и повреждения голеностопа.

По предварительному прогнозу, бразилец не сможет выйти на футбольное поле минимум 3-4 недели.

Отметим, что Коста дисквалифицирован на 4 ближайших матча Серии А за неспортивное поведение в матче против Сассуоло.