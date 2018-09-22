День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 22.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинец Зантарая выиграл "бронзу" на чемпионате мира-2018 по дзюдо
Украинец Зантарая выиграл "бронзу" на чемпионате мира-2018 по дзюдо
Новости: Футбол. Где смотреть матчи 9-го тура чемпионата Украины
Футбол. Где смотреть матчи 9-го тура чемпионата Украины
Новости: Гвоздик - Стивенсон: где и когда состоится чемпионский бой
Гвоздик - Стивенсон: где и когда состоится чемпионский бой
Новости: Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров
Джошуа - Поветкин: прогноз на бой
X

Зинченко не попал в заявку Манчестер Сити, несмотря на травму Менди

Александр Зинченко
16:30 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Украинец Александр Зинченко снова не сыграет за Горожан в новом сезоне.

Тренерский штаб Горожан во главе с Пепом Гвардиолой оставил Александра Зинченко вне заявки на матч с Кардиффом в 6-м туре чемпионата Англии.

Ранее на выход украинца в основе рассчитывали в поединке с Лионом (1:2) в 1-м туре Лиги чемпионов. Однако с первых минут позицию левого защитника занял Фабиан Делф. Он же выходит в стартовом составе и на игру против Кардиффа.

В прошлом туре Зинченко оказался на скамейке запасных в матче против Фулхэма. Это единственное появление украинца в заявке команды в нынешнем сезоне.

Минувшим летом у хавбека была возможность перейти в Вулверхэмптон и Бетис. Однако он остался в команде и был заявлен клубом на матчи Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл в 14 поединках за Ман Сити во всех турнирах.

Матч Кардифф — Манчестер Сити состоится сегодня (начало — в 17:00 по киевскому времени).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Александр Зинченко, АПЛ, Новости спорта, ФК Манчестер Сити.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)

Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)
Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы

Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы
Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом

Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)

Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Месси кардинально сменил имидж Перес: Роналду - лучший игрок Реала со времен Ди Стефано Футбол. Где смотреть матчи 9-го тура чемпионата Украины

Последние новости

Британия увеличит силы Королевского морского флота в Черном море РФ готова полностью финансировать "Северный поток - 2", если США введут санкции Хайди Клум рассказала, что предположение поклонников о помолвке модели ошибочное
Сегодня читают в спорте
01 Кличко назвал фаворита боя Джошуа - Поветкин
02 Кличко о перспективах Усика в супертяжелом весе
03 Бойко рассказал, как Маркевич отдавал свои деньги игрокам Днепра
04 Футбол. Где смотреть матчи 9-го тура чемпионата Украины
05 Усик прибыл в Лондон
Новости сегодня
17:14 Роналду получает в три раза больше, чем одна команда чемпионата Италии
17:13 Дико смешные картинки, которые подарят веселые эмоции
17:05 Балух голодает 188 дней, Сенцов - 132: в МИД обратились к РФ
17:04 Телескоп TESS обнаружил еще одну экзопланету
17:04 Стало известно, сколько украинцев заболели из-за укусов клещей
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Вопрос Крыма и Донбасса обсудят в Генассамблее ООН
Вопрос Крыма и Донбасса обсудят в Генассамблее ООН
Новости: Как избежать отравления грибами: Минздрав напомнил правило "одних суток"
Как не отравится грибами: совет Минздрава
Новости: Курс криптовалют на 22 сентября: XRP показал резкий рост
Курс криптовалют на 22 сентября: XRP показал резкий рост
Новости: Бывший участник шоу "Холостяк" женился
Бывший участник шоу "Холостяк" женился
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь