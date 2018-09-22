Зинченко не попал в заявку Манчестер Сити, несмотря на травму Менди

Тренерский штаб Горожан во главе с Пепом Гвардиолой оставил Александра Зинченко вне заявки на матч с Кардиффом в 6-м туре чемпионата Англии.

Ранее на выход украинца в основе рассчитывали в поединке с Лионом (1:2) в 1-м туре Лиги чемпионов. Однако с первых минут позицию левого защитника занял Фабиан Делф. Он же выходит в стартовом составе и на игру против Кардиффа.

В прошлом туре Зинченко оказался на скамейке запасных в матче против Фулхэма. Это единственное появление украинца в заявке команды в нынешнем сезоне.

Минувшим летом у хавбека была возможность перейти в Вулверхэмптон и Бетис. Однако он остался в команде и был заявлен клубом на матчи Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл в 14 поединках за Ман Сити во всех турнирах.

Матч Кардифф — Манчестер Сити состоится сегодня (начало — в 17:00 по киевскому времени).