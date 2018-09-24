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"Не считаю его форвардом": Леоненко вновь жестко раскритиковал Беседина

Виктор Леоненко
08:48 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Экс-игрок Динамо Виктор Леоненко прокомментировал игру нападающего "бело-синих" Артема Беседина.

"Не считаю Беседина футболистом. Да, он старается, цепляется за мячи, борется... Но сколько он забил?

Что это за нападающий такой? В обыгрыш не идет, по воротам не бьет, а только борется. С голами проблемы, моменты нужно самому создавать", – сказал Леоненко в эфире программы Великий футбол.

Динамо - Десна: обзор матча

Динамо разгромило Десну в матче 9 тура УПЛ со счетом 4:0 и прервало свою 6-матчевую безвыигрышную серию.

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Новости спорта, Артем Беседин, Виктор Леоненко, Новости футбола, Футбол.
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