"Не считаю его форвардом": Леоненко вновь жестко раскритиковал Беседина

"Не считаю Беседина футболистом. Да, он старается, цепляется за мячи, борется... Но сколько он забил?

Что это за нападающий такой? В обыгрыш не идет, по воротам не бьет, а только борется. С голами проблемы, моменты нужно самому создавать", – сказал Леоненко в эфире программы Великий футбол.

Динамо разгромило Десну в матче 9 тура УПЛ со счетом 4:0 и прервало свою 6-матчевую безвыигрышную серию.