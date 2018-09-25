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Модрич по версии ФИФА лучше Роналду лишь на 10%

Лука Модрич
07:28 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: ФИФА опубликовали окончательные результаты голосования за лучшего игрока мира.

Хавбек сборной Хорватии и Реала Лука Модрич получил награду лучшего игрока мира по версии ФИФА. Хорват набрал 29% всех голосов, опередив своего экс-одноклубника Роналду на 10%. Третим по результатам голосования стал Мохамед Салах. За египтянина проголосовало 11%.

ФИФА назвала лучшего игрока 2018 года

Рейтинг с 4-го по 10-е место выглядит так:

Килиан Мбаппе – 11%

Лионель Месси – 10%

Антуан Гризман – 7%

Эден Азар – 6%

Кевин де Брюйне – 3%

Рафаэль Варан – 3%

Харри Кейн – 1%

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Новости спорта, Лука Модрич, Лучший игрок мира, Сборная Хорватии, ФИФА.
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