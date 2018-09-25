Модрич по версии ФИФА лучше Роналду лишь на 10%
Новости спорта: ФИФА опубликовали окончательные результаты голосования за лучшего игрока мира.
Хавбек сборной Хорватии и Реала Лука Модрич получил награду лучшего игрока мира по версии ФИФА. Хорват набрал 29% всех голосов, опередив своего экс-одноклубника Роналду на 10%. Третим по результатам голосования стал Мохамед Салах. За египтянина проголосовало 11%.
ФИФА назвала лучшего игрока 2018 года
Рейтинг с 4-го по 10-е место выглядит так:
Килиан Мбаппе – 11%
Лионель Месси – 10%
Антуан Гризман – 7%
Эден Азар – 6%
Кевин де Брюйне – 3%
Рафаэль Варан – 3%
Харри Кейн – 1%