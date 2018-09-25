Месси не сыграет против Неймара на уровне сборных

Линеоль Месси все еще раздумывает о продолжении международной карьеры и пропустит ближайший тренировочный сбор Аргентины в октябре, где у "альбиселесте" запланировано два контрольных матча. Об этом рассказал исполняющий обязанности тренера сборной Аргентины Лионель Скалони.

"Я разговаривал с Месси, и мы пришли к решению, что ему лучше пока что не приезжать в сборную", — приводит слова Скалони FourFourTwo, ссылаясь на Fox Sports.

Напомним, что сборная Аргентины 11-го октября сыграет с Ираком, а 16-го октября — с Бразилией.