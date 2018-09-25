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Игрока Реала срочно прооперируют

Иско
14:55 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Хавбек сборной Испании и Реала Иско ложится на срочную операцию, а на восстановление может понадобится около месяца.

Полузащитник Реала Иско в ближайшие несколько часов будет прооперирован из-за воспаления аппендицита.

Главный тренер Реала Хулен Лоптеги не сможет рассчитывать на одного из лидеров команды в матче против Севильи. В полузащитника "сливочных" Иско обострение аппендицита, через которое игрок сегодня будет прооперирован, сообщает AS.

Отмечается, что на реабилитацию футболиста может уйти около месяца.

Кроме того, в матче против Севильи также не сыграет правый защитник Реала Даниэль Карвахаль. Ожидается, что на поле смогут появиться Данни Себальос и Альваро Одриосола.

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Новости спорта, Иско, Ла Лига, Реал, Хулен Лоптеги.
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