Игрока Реала срочно прооперируют

Полузащитник Реала Иско в ближайшие несколько часов будет прооперирован из-за воспаления аппендицита.

Главный тренер Реала Хулен Лоптеги не сможет рассчитывать на одного из лидеров команды в матче против Севильи. В полузащитника "сливочных" Иско обострение аппендицита, через которое игрок сегодня будет прооперирован, сообщает AS.

Отмечается, что на реабилитацию футболиста может уйти около месяца.

Кроме того, в матче против Севильи также не сыграет правый защитник Реала Даниэль Карвахаль. Ожидается, что на поле смогут появиться Данни Себальос и Альваро Одриосола.