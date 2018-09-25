Экс-игрока сборной Италии Росси уличили в приеме допинга

Нападающий Джузеппе Росси рискует пропустить год из-за дисквалификации. 12 мая 2018 года после «Беневенто» - «Дженоа» игрок сделал тест на допинг, проба которого выявила в его организме наличие запрещенного вещества дорзоламида.

Итальянское антидопинговое агентство требует дисквалифицировать Росси на год. Дело футболиста рассмотрят 1 октября.

31-летний Росси большую часть карьеры страдал от травм. В прошлом сезоне нападающий провел только 9 матчей за «Дженоа». Игрок заявлял, что не планирует завершать карьеру.