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Экс-игрока сборной Италии Росси уличили в приеме допинга

Джузеппе Росси
18:46 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Джузеппе Росси может быть дисквалифицирован на год.

Нападающий Джузеппе Росси рискует пропустить год из-за дисквалификации. 12 мая 2018 года после «Беневенто» - «Дженоа» игрок сделал тест на допинг, проба которого выявила в его организме наличие запрещенного вещества дорзоламида.

Итальянское антидопинговое агентство требует дисквалифицировать Росси на год. Дело футболиста рассмотрят 1 октября.

31-летний Росси большую часть карьеры страдал от травм. В прошлом сезоне нападающий провел только 9 матчей за «Дженоа». Игрок заявлял, что не планирует завершать карьеру.

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Новости спорта, Джузеппе Росси, Допинг, Новости футбола, ФК Беневенто.
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