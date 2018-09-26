Венгер: Я не собираюсь уходить на пенсию

“Пока что я не думал о том, чтобы возглавить новую команду, так как первое время после ухода я приводил свои мысли в порядок, и не смог бы принять взвешенного решения.

Нет, я пока что не собираюсь на пенсию. Если бы я этого хотел, то давно так бы и поступил. Мне скоро исполнится 69, однако я все еще готов работать, не обязательно именно в роли главного тренера”, - сказал Венгер L'Est Republicain.

Венгер возглавлял "Арсенал" 22 года, выиграв вместе с "канонирами" 3 чемпионата Англии, 7 Кубков и 7 Суперкубков Англии.