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Венгер: Я не собираюсь уходить на пенсию

Арсен Венгер
08:24 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о планах на будущее

“Пока что я не думал о том, чтобы возглавить новую команду, так как первое время после ухода я приводил свои мысли в порядок, и не смог бы принять взвешенного решения.

Нет, я пока что не собираюсь на пенсию. Если бы я этого хотел, то давно так бы и поступил. Мне скоро исполнится 69, однако я все еще готов работать, не обязательно именно в роли главного тренера”, - сказал Венгер L'Est Republicain.

Венгер возглавлял "Арсенал" 22 года, выиграв вместе с "канонирами" 3 чемпионата Англии, 7 Кубков и 7 Суперкубков Англии.

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Новости спорта, Арсен Венгер, Новости футбола, ФК Арсенал (Лондон), Футбол.
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