Футбол. Где смотреть матч Олимпик - Александрия

Второй игровой день десятого тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги в субботу, 29 сентября, продолжит противостояние между донецким "Олимпиком" и "Александрией" (14.00, "Футбол 2").

В воскресенье, 30 сентября, встретятся черниговская "Десна" и полтавская "Ворскла" (14.00, "Футбол 1"), одесский "Черноморец" и ФК "Мариуполь" (17.00, "Футбол 1"), луганская "Заря" и ФК "Львов" (17.00, "Униан"), "Арсенал-Киев" и киевское "Динамо" (19.30, "Футбол 1").

Напомним, в первый день тура состоялся матч между львовскими "Карпатами" и донецким "Шахтером". Матч "Карпаты" - "Шахтер" завершился сокрушительным поражением хозяев стадиона "Украина" во Львове - 1:6.

Турнирное положение: "Шахтер" - 27 очков (после 10-ти матчей), "Динамо" - 20 (9), "Александрия" - 16 (9), "Ворскла" - 15 (9), "Заря" - 12 ( 9), "Олимпик" - 12 (9), "Десна" - 10 (9), "Львов" - 10 (9), "Мариуполь" - 10 (9), "Черноморец" - 9 (9), "Карпаты "- 9 (10)," Арсенал-Киев "- 4 (9).