Зидану интересна работа главным тренером Манчестер Юнайтед

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет получить должность главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщает The Sun.

По информации источника, Зидан начал брать уроки английского языка, чтобы в любой момент иметь возможность сменить нынешнего наставника "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.

При этом у последнего дела обстоят не лучшим образом. "Манчестер Юнайтед" не демонстрирует высоких результатов, а ранее португалец поссорился с лидером команды Полем Погба.

Напомним, "Вест Хэм" Ярмоленко примет "Манчестер Юнайтед" 29 сентября в 14:30.