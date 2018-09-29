Футбол: расписание матчей 29 сентября
Новости спорта: Представляем расписание всех футбольных матчей субботнего дня.
Сегодня в украинской Премьер-лиге будет сыгран один матч Олимпик - Александрия. Куда поинтереснее будет в других чемпионатах. Команда Андрея Ярмоленко будет принимать Манчестер Юнайтед.
Расписание матчей 29 сентября|суббота
Чемпионат Украины Премьер-лига 10-й тур
14:00 Олимпик Д - Александрия Футбол 2
Чемпионат Англии Премьер-лига 7-й тур
14:30 Вест Хэм Юнайтед - Ман Юнайтед Футбол 1
17:00 Ньюкасл - Лестер Сити
17:00 Ман Сити - Брайтон энд Хоув Альбион
17:00 Вулверхэмптон - Саутгемптон
17:00 Арсенал - Уотфорд
17:00 Эвертон - Фулхэм
17:00 Хаддерсфилд Таун - Тоттенхэм
19:30 Челси - Ливерпуль Футбол 2
Чемпионат Испании Примера 7-й тур
14:00 Реал Сосьедад - Валенсия
17:15 Барселона - Атлетик
19:30 Эйбар - Севилья
21:45 Реал Мадрид - Атлетико Мадрид
Чемпионат России Премьер-лига 9-й тур
Урал 2 : 1 Арсенал Тула
16:30 Уфа - Енисей
19:00 Локомотив М - Ахмат
Чемпионат Германии Бундеслига 6-й тур
16:30 Штутгарт - Вердер
16:30 Шальке - Майнц
16:30 Хоффенхайм - РБ Лейпциг
16:30 Нюрнберг - Фортуна Д
16:30 Вольфсбург - Боруссия М
19:30 Байер - Боруссия Д
Чемпионат Италии Серия А 7-й тур
16:00 Рома - Лацио Футбол 2
19:00 Ювентус - Наполи Футбол 1
21:30 Интер Милан - Кальяри Футбол 1
Чемпионат Франции Лига 1 8-й тур
18:15 Ницца - ПСЖ
21:00 Страсбур - Дижон
21:00 Реймс - Бордо
21:00 Лион - Нант
21:00 Кан - Амьен
21:00 Анже - Генгам
Чемпионат Португалии Примейра Лига 6-й тур
18:30 Морейренсе - Фейренси
21:00 Риу Аве - Боавишта
23:00 Спортинг Л - Маритиму
Чемпионат Нидерландов Эредивизи 7-й тур
19:30 Херенвен - АДО Ден Хаг
19:30 НАК Бреда - ПСВ Эйндховен
21:45 Эксельсиор - ВВВ-Венло
21:45 Фортуна Ситтард - Аякс
Чемпионат Украины Вторая лига. Гр. А 11-й тур
16:00 Полесье - Верес