День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Черноморец - Мариуполь: обзор матча (Видео)
Черноморец - Мариуполь: обзор матча (Видео)
Новости: Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика
Новости: Бокс: расписание боев на октябрь 2018
Бокс: расписание боев на октябрь 2018
Новости: Днепр завоевал первый в истории Суперкубок Украины
Днепр завоевал первый в истории Суперкубок Украины
X

Футбол: расписание матчей 29 сентября

Футбол
14:28 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Представляем расписание всех футбольных матчей субботнего дня.

Сегодня в украинской Премьер-лиге будет сыгран один матч Олимпик - Александрия. Куда поинтереснее будет в других чемпионатах. Команда Андрея Ярмоленко будет принимать Манчестер Юнайтед.

Расписание матчей 29 сентября|суббота

Чемпионат Украины Премьер-лига 10-й тур

14:00 Олимпик Д - Александрия Футбол 2

Чемпионат Англии Премьер-лига 7-й тур

14:30 Вест Хэм Юнайтед - Ман Юнайтед Футбол 1

17:00 Ньюкасл - Лестер Сити

17:00 Ман Сити - Брайтон энд Хоув Альбион

17:00 Вулверхэмптон - Саутгемптон

17:00 Арсенал - Уотфорд

17:00 Эвертон - Фулхэм

17:00 Хаддерсфилд Таун - Тоттенхэм

19:30 Челси - Ливерпуль Футбол 2

Чемпионат Испании Примера 7-й тур

14:00 Реал Сосьедад - Валенсия

17:15 Барселона - Атлетик

19:30 Эйбар - Севилья

21:45 Реал Мадрид - Атлетико Мадрид

Чемпионат России Премьер-лига 9-й тур

Урал 2 : 1 Арсенал Тула

16:30 Уфа - Енисей

19:00 Локомотив М - Ахмат

Чемпионат Германии Бундеслига 6-й тур

16:30 Штутгарт - Вердер

16:30 Шальке - Майнц

16:30 Хоффенхайм - РБ Лейпциг

16:30 Нюрнберг - Фортуна Д

16:30 Вольфсбург - Боруссия М

19:30 Байер - Боруссия Д

Чемпионат Италии Серия А 7-й тур

16:00 Рома - Лацио Футбол 2

19:00 Ювентус - Наполи Футбол 1

21:30 Интер Милан - Кальяри Футбол 1

Чемпионат Франции Лига 1 8-й тур

18:15 Ницца - ПСЖ

21:00 Страсбур - Дижон

21:00 Реймс - Бордо

21:00 Лион - Нант

21:00 Кан - Амьен

21:00 Анже - Генгам

Чемпионат Португалии Примейра Лига 6-й тур

18:30 Морейренсе - Фейренси

21:00 Риу Аве - Боавишта

23:00 Спортинг Л - Маритиму

Чемпионат Нидерландов Эредивизи 7-й тур

19:30 Херенвен - АДО Ден Хаг

19:30 НАК Бреда - ПСВ Эйндховен

21:45 Эксельсиор - ВВВ-Венло

21:45 Фортуна Ситтард - Аякс

Чемпионат Украины Вторая лига. Гр. А 11-й тур

16:00 Полесье - Верес

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости спорта, Новости футбола, ФК Александрия, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)

Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)

Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)
Польша - США: яркие кадры невероятного матча ЧМ-2018 по волейболу (Фото)

Польша - США: яркие кадры невероятного матча ЧМ-2018 по волейболу (Фото)
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: яркие моменты победы молотобойцев (Фото)

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: яркие моменты победы молотобойцев (Фото)
Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)

Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Малиновский продолжает феерить в Бельгии (Видео) Лопетеги: Реал показал характер в матче с Атлетико Лунин попал в заявку Леганеса не матч против Бетиса

Последние новости

Поклонники начали подозревать Яну Соломку в разводе с мужем Майк Тайсон рассказал, чего не хватает современному боксу Медики назвали полезный фрукт для здоровья сердца
Сегодня читают в спорте
01 Шахматная Олимпиада-2018: Иванчук обыграл испанца Антона
02 Моуриньо прокомментировал действия Ярмоленко в матче Вест Хэм - МЮ
03 Линарес - Котто: видео нокаута и хайлайтов
04 Ломаченко составил свой список лучших боксеров мира: Усик на втором месте
05 Линарес отправил Котто в тяжелый нокаут
Новости сегодня
20:30 Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС (Видео)
20:26 В Сети появились новые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus
20:25 Два человека выпали из катера в Запорожье
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
19:57 Сказочный загородный дом, в котором тепло даже в холодную пору (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь