Футбол: расписание матчей 29 сентября

Сегодня в украинской Премьер-лиге будет сыгран один матч Олимпик - Александрия. Куда поинтереснее будет в других чемпионатах. Команда Андрея Ярмоленко будет принимать Манчестер Юнайтед.

Расписание матчей 29 сентября|суббота

Чемпионат Украины Премьер-лига 10-й тур

14:00 Олимпик Д - Александрия Футбол 2

Чемпионат Англии Премьер-лига 7-й тур

14:30 Вест Хэм Юнайтед - Ман Юнайтед Футбол 1

17:00 Ньюкасл - Лестер Сити

17:00 Ман Сити - Брайтон энд Хоув Альбион

17:00 Вулверхэмптон - Саутгемптон

17:00 Арсенал - Уотфорд

17:00 Эвертон - Фулхэм

17:00 Хаддерсфилд Таун - Тоттенхэм

19:30 Челси - Ливерпуль Футбол 2

Чемпионат Испании Примера 7-й тур

14:00 Реал Сосьедад - Валенсия

17:15 Барселона - Атлетик

19:30 Эйбар - Севилья

21:45 Реал Мадрид - Атлетико Мадрид

Чемпионат России Премьер-лига 9-й тур

Урал 2 : 1 Арсенал Тула

16:30 Уфа - Енисей

19:00 Локомотив М - Ахмат

Чемпионат Германии Бундеслига 6-й тур

16:30 Штутгарт - Вердер

16:30 Шальке - Майнц

16:30 Хоффенхайм - РБ Лейпциг

16:30 Нюрнберг - Фортуна Д

16:30 Вольфсбург - Боруссия М

19:30 Байер - Боруссия Д

Чемпионат Италии Серия А 7-й тур

16:00 Рома - Лацио Футбол 2

19:00 Ювентус - Наполи Футбол 1

21:30 Интер Милан - Кальяри Футбол 1

Чемпионат Франции Лига 1 8-й тур

18:15 Ницца - ПСЖ

21:00 Страсбур - Дижон

21:00 Реймс - Бордо

21:00 Лион - Нант

21:00 Кан - Амьен

21:00 Анже - Генгам

Чемпионат Португалии Примейра Лига 6-й тур

18:30 Морейренсе - Фейренси

21:00 Риу Аве - Боавишта

23:00 Спортинг Л - Маритиму

Чемпионат Нидерландов Эредивизи 7-й тур

19:30 Херенвен - АДО Ден Хаг

19:30 НАК Бреда - ПСВ Эйндховен

21:45 Эксельсиор - ВВВ-Венло

21:45 Фортуна Ситтард - Аякс

Чемпионат Украины Вторая лига. Гр. А 11-й тур

16:00 Полесье - Верес