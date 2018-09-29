Ультрас Динамо обещают концентрированную ненависть в киевском дерби

Ультрас Динамо на своей странице в Facebook заявили, что на матче с Арсеналом прозвучат заряды, которые не употреблялись ими в течении 5 лет в связи с фанатским перемирием.

"Целых 5 лет прошло с тех пор, как мы играли с этим недоразумением под названием Арсенал-Киев. Подросло поколение, которое никогда не бывало на дерби и не знает, что такое настоящая концентрированная ненависть. Многое изменилось за эти 5 лет, но уже завтра мы снова зарядим во всю глотку все те заряды, которые оставались без употребления во время перемирия", – сказано в обращении.

В комментариях к посту есть претензии к тому, что это звучит как нарушение перемирия, но с фанатами киевского Арсенала, ставшего банкротом в 2013 году, его не заключали.

5 лет же прошло со времен последнего матча между Динамо и Арсеналом в УПЛ, который состоялся 20 октября 2013 года и закончился победой Динамо 2:0.

В свою очередь, Арсенал ответил на своем официальном сайте в анонсе матча, заявив, что "Киевское дерби — это событие для наслаждения футболом, а не проявления ненависти".

Матч Арсенала и Динамо состоится 30 сентября в 19:30 на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.