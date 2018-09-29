УПЛ. Александрия одержала волевую победу над Олимпиком

В первом матче игрового дня в УПЛ лицом к лицу сошлись представители первой шестерки – Олимпик принимал Александрию. На первых минутах матча команды присматривались друг к другу, после чего гости забрали мяч себе и едва не забили быстрый гол, когда Бондаренко замыкал дальнюю штангу после подачи углового, но Махновский выбрал правильную позицию и спас свою команду. А через несколько минут дончане неожиданно повели в счете – Кольцов сыграл на подборе после подачи штрафного и отправил мяч под перекладину – 1:0. Александрийцы могли восстановить паритетт уже на следующей минуте – Полярус пытался переправить мяч в ворота после прострела Шастала, но Махновский вновь выручил.

Подопечные Владимира Шарана продолжали владеть игровым преимуществом и имели еще одну реальную возможность забить, Бондаренко пытался перебросить мяч через Махновского после скидки Поляруса, но голкипер Олимпик вновь оказался на высоте. Зато через несколько минут привез гол в свои ворота – Константин и Снурницын не понесли друг друга, подарив мяч Шатсалу, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам – 1:1. Но счет был равным совсем недолго, ведь уже через 4 минуты хозяева вышли вперед, забив практически такой же гол, как и в начале матча – Политыло сыграл на подборе после подачи штрафного и уложил мяч в нижний угол – 2:1. До окончания первой 45-минутки гости пытались создавать давление на ворота соперника, но дончане уверенно действовали в обороне и до ухода на перерыв сохранили преимущество в счете.

Олимпик — Александрия. Лучшие моменты. 1-й тайм

В отличие от первой половины встречи, во второй Александрия показывала более содержательный футбол, нежели ее соперник, обозначив свои притязания на успешный результат. Правда, интрига в матче могла бы довольно быстро умереть, забей бы Дегтярев после паса Тейшейры, но удару нападающего совсем немного не хватило точности. Еще в первой половине тайма Шаран решил, что пора что-то менять, выпустив на поле Ситало и Грицука, которые впоследствии и принесли своей команде результат. Олимпик совсем закрылся на своей половине поля, что рано или поздно должно могло привести к беде, случилась она на 73-й минуте, когда Банада выиграл верховую борьбу после подачи Грицуком очередного углового и отправил мяч в сетку — 2:2.

После забитого гола гости получили психологическое преимущество и намеревались добить соперника, получилось это не сразу, но таки получилось — на 88-й минуте александрийцы убежали в контратаку, Грицук протащил мяч и отпасовал на Ситало, а Артем заработал пенальти благодаря фолу Снурницына, Грицук отправился исполнять одиннадцатиметровый удар и не оставил шансов Махновскому — 3:2. Дончане не отчаялись и отправились в атаку в надежде хотя бы сравнять счет, были к этому очень близки, но за Панькива вступилась штанга, принявшая мяч на себя после удара Г. Пасича. В компенсированное время подопечные Шарана спокойно довели матч до логического завершения и одержали волевую победу, вернувшись на победную стезю.

Олимпик — Александрия. Лучшие моменты. 2-й тайм

В 11-м туре Олимпик сыграет с киевским Динамо, а Александрия примет одесский Черноморец.

Олимпик — Александрия 2:3

Голы: Кольцов, 11, Политыло, 29 — Шастал, 25, Банада, 73, Грицук, 88 (с пенальти)

Олимпик: Махновский — Зубейко, Кравченко, Снурницын, Е. Пасич — Кольцов (Цымбалюк, 85), Политыло (Сондей, 89) — Ксенз (Г. Пасич, 74), Тейшейра, Балашов — Дегтярев

Александрия: Панькив — Пашаев, Бондаренко, Шендрик, Стецьков (Микицей, 78) — Банада, Запорожан (Грицук, 59), Ковалец — Задерака, Полярус (Ситало, 53), Шастал

Предупреждения: Зубейко, Снурницын — Стецьков, Шастал, Бондаренко