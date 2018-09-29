Первая победа Шальке в Бундеслиге: Коноплянка отдал голевую передачу

«Шальке» победил «Майнц» в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник Алессандро Шёпф, отличившийся на 11-й минуте после передачи хавбека Евгения Коноплянки.

Отметим, для «Шальке» эта победа стала первой в нынешнем сезоне чемпионата Германии. В предыдущих пяти турах команда из Гельзенкирхена потерпела пять поражений.

В других матчах Бундеслиги «Штутгарт» на своём поле оказался сильнее «Вердера» (2:1), «РБ Лейпциг» в гостях одержал победу над «Хоффенхаймом» (2:1), «Вольфсбург» дома сыграл вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:2).