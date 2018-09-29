Челси - Ливерпуль: Мерсисайдцы на последних минутах ушли от поражения

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 1:1.

На 25-й минуте Матео Ковачич выложил мяч на ход Эдену Азару, бельгиец ворвался в штрафную и пробил под дальнюю штангу.

На 89-й минуте Дэниел Старридж получил мяч перед штрафной и отлично выстрелил в дальнюю девятку ворот лондонцев.

«Челси» набрал 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице английского чемпионата, «Ливерпуль» (19) — второе. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей лидирует «Манчестер Сити» (19).