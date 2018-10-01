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Клопп рассказал о кризисе Салаха

Мохамед Салах
09:54 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Юрген Клолп рассказал. что у Салаха не лучший период в карьере.

В субботнем матче против «Челси» форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах не реализовал несколько выгодных моментов. Наставник «Красных» Юрген Клопп признал, что у египтянина не лучший период в карьере:

«Это была не лучшая игра в карьере Мо, это 100%. Но когда в матче такого уровня ты все время оказываешься в этих ситуациях, это говорит, что ты игрок мирового уровня. Иногда ты не забиваешь, промахиваешься, но такое случается.

Он хочет решать судьбу матчей, он хочет забивать в таких ситуациях. В первом упущенном моменте он занял не лучшую позицию, а во втором решил отдать передачу. Зачем? Он мог снова сам пробить.

Это словно катание на велосипеде. Не бывает, что ты однажды просыпаешься и больше не умеешь кататься на велосипеде. То же самое и с умением забивать голы.

Сейчас у Салаха просто не самый удачный период, для меня это не проблема, все в порядке».

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Новости спорта, АПЛ, Мохамед Салах, Новости футбола, ФК Ливерпуль, Юргенн Клопп.
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