Хацкевич с Динамо выиграл 40 из 67 матчей

Победа над Арсеналом-Киев (1:0) стала для Динамо 40-й под руководством Александра Хацкевича во всех турнирах.

Из них 29 были одержаны в чемпионате Украины, 3 — в Кубке, 1 — в Суперкубке, а еще 7 пришлись на еврокубки.

Всего киевляне при белорусском специалисте провели 67 матчей, в которых также потерпели 10 поражений и 17 раз сыграли вничью.

Напомним, что Хацкевич возглавил Динамо летом 2017 года и пока завоевал с командой один трофей: Суперкубок Украины-2018.