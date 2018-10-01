Виноват всегда Месси: Марадона посоветовал Лео закончить со сборной

"Что бы я посоветовал Лео? Больше не играть за сборную. Посмотрим, как они справятся без него”, - сказал Марадона Clarin.

"Если сборная Аргентины U-15 проигрывает – виноват Месси. Если в чемпионате Аргентины перед матчем сборной встречаются Расинг с Бокой, то виноват тоже Лео. Он всегда виноват, что бы ни случилось", - сказал 57-летний аргентинец.

Напомним, Месси временно приостановил карьеру в сборной Аргентине после ЧМ 2018.