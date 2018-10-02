Стоимость игроков Лиона гораздо выше стоимости Шахтера
Новости спорта: Один только лидер Лиона Набиль Фекир стоит в 6 раз дороже наиболее дорогого игрока Шахтера Марлоса.
Общая трансферная стоимость всех футболистов "Лиона", по данным Transfermarkt, более чем в три раза превышает стоимость игроков "Шахтера".
Так состав французов оценивается в 338,75 миллиона евро, а украинского клуба – 103 миллиона.
Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
При этом самым дорогим футболистом "горняков" считается полузащитник Марлос (11 миллионов евро), а у "львов" – хавбек Набиль Фекир (60 миллионов).
Напомним, 2 октября, на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в Лионе пройдет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Лион" примет на своем поле "Шахтер".