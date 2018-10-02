Бутко - о предстоящем матче против Лиона в Лиге чемпионов

В поединке 2 тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на выезде сыграет с Лионом.

Ожиданиями от поединка поделился защитник "горняков" Богдан Бутко.

"Думаю, должно быть несложно переключиться с Карпат на Лион, потому что совсем разные игры, разные соперники, разные турниры".

"Мы разбирали соперника. Это очень хорошая команда. Технически практически все игроки оснащены, будет очень тяжело противостоять им один в один".

"Но у Шахтера тоже хорошие футболисты. Они также технически оснащены. Поэтому, думаю, Лиону тоже будет сложно", – цитирует Бутко телеканал Футбол.