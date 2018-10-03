УЕФА наказал соперника Динамо за слова о Суркисе

Об этом сообщил сам Тврдик на своей странице в Твиттере. "Постановлением Дисциплинарной комиссии УЕФА от 27 сентября 2018 года, Славия была оштрафована на сумму в размере 10 тысяч долларов по делу "Twitterer of Communication". Я принял решение заплатить штраф из собственного кармана", – написал глава правления чешского клуба.

Напомним, после матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы между Динамо и Славией Тврдик заявил, что арбитры грубо повлияли на оба матча, а вице-президент УЕФА Григорий Суркис должен уйти в отставку.

Заметим, что Динамо победило Славию со счетом 3:1 по сумме двух матчей. Киевляне прошли в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где уступили Аяксу.