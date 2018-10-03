Цыганков: Такой клуб, как Динамо, обязан всегда быть на первом месте

"В матче против Астаны я наконец забил дома в еврокубках — до этого только на выезде. Приятно было порадовать наших болельщиков на трибунах. Если говорить об игре в целом, то первые минут 15 мы действовали так, как договаривались: хорошо двигались, гол забили".

"Но потом начали допускать тактические ошибки — даже не знаю, почему. Как-то потеряли уверенность. Хорошо, что потом забили второй, но в концовке, увы, нас подвела концентрация. Впрочем, я думаю, что ничего страшного не случилось — это только первый тур, мы еще наверстаем упущенное", — начал Цыганков.

"Конечно, у нас была задача играть в Лиге чемпионов, но, к сожалению, не получилось, мы явно были слабее Аякса. Уверен, что мы обязаны выходить из группы с первого места — это наша задача-минимум".

"У Динамо было много успехов на европейской арене, и мы хотим и стараемся поддерживать эти традиции. Может быть, сейчас у нас не сильно выходит, но команда будет продолжать работать и верить, что мы тоже можем чего-то добиться".

"Так что в четверг против Яблонеца мы будем выходить только с мыслями о победе — как и в любом матче. Мы должны реабилитироваться за ничью с Астаной. Такой клуб, как Динамо, обязан всегда быть на первом месте", — подытожил хавбек в интервью официальному сайту УЕФА.