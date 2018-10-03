Тоттенхэм - Барселона: составы команд
Новости спорта: 3 октября состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов Тоттенхэм - Барселона.
Незадолго до начала игры стали известны стартовые составы команд.
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Ваньяма, Уинкс, Лукас Моура, Ламела, Сон Хын Мин, Кейн.
Запасные: Гассанига (В), Роуз, Дайер, Уокер-Питерс, Сиссоко, Льоренте, Скипп
"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Суарес, Месси, Ленгле, Жорди Альба.
Запасные: Силлессен (В), Денис Суарес, Дембеле, Рафинья, Эль-Хаддади, Видаль, Вермален