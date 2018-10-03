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Тоттенхэм - Барселона: составы команд

Тоттенхэм - Барселона: тренировка хозяев накануне матча
21:11 Ср, 3 Октябрь 2018 Телеграф

Новости спорта: 3 октября состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов Тоттенхэм - Барселона.

Незадолго до начала игры стали известны стартовые составы команд.

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Ваньяма, Уинкс, Лукас Моура, Ламела, Сон Хын Мин, Кейн.

Запасные: Гассанига (В), Роуз, Дайер, Уокер-Питерс, Сиссоко, Льоренте, Скипп

"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Суарес, Месси, Ленгле, Жорди Альба.

Запасные:  Силлессен (В), Денис Суарес, Дембеле, Рафинья, Эль-Хаддади, Видаль, Вермален

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