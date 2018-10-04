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Динамо обыграло чемпиона Болгарии в Юношеской лиге УЕФА

ФК Динамо
07:50 Сегодня Телеграф
Сегодня
Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта: Ответный матч первого раунда пройдет 24 октября в Болгарии

Киевское "Динамо" с победы стартовало в Юношеской лиге УЕФА. Киевляне на своем поле обыграли сверстников из болгарского клуба "Септември". Динамовцы весь матч провели первым номером, но поразить ворота соперника смогли только один раз – под конец первого тайма отличился Викентий Волошин. Во втором тайме болгарская команда осталась в меньшинстве, но развить свой успех хозяевам поля не удалось. Более того, доигрывали команды в равных составах – за несколько минут до финального свистка травму получил Билошевский, а замен у киевлян уже не осталось.

"Динамо" – "Септември" – 1:0

Гол: Волошин (40)

Напомним, что на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА выступает донецкий "Шахтера". Вчера "горняки" проиграли "Лиону" на выезде.

По Пути чемпионов стран идут победители национальных юношеских чемпионатов из 32 лучших ассоциаций рейтинга УЕФА за 2017 год. Команды проведут два раунда на выбывание, чтобы определить восемь участников плей-офф.

Ответный матч первого раунда пройдет 24 октября на поле "Септември". В случае выхода в следующий раунд киевляне сыграют с победителем пары "Андерлехт" (Бельгия)/"Адмира" (Австрия).

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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