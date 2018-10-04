Фантастический гол Ракитича и другие моменты матча Тоттенхэм - Барселона (Видео)
Новости спорта: Видео обзор матча 2-го тура Лиги чемпионов Тоттенхэм - Барселона.
Подопечные Эрнесто Вальверде прервали серию неудач, обыграв "шпор" на выезде (4:2).
Тоттенхэм - Барселона 2:4
Голы: Кейн, 52, Ламела, 66 — Коутиньо, 2, Ракитич, 28, Месси, 56, 90
Тоттенхэм: Льорис — Триппьер, Альдервейрельд, Санчес, Дэвис — Уинкс, Ваньяма (Дайер, 57) — Моура, Ламела (Льоренте, 79), Сон Хын Мин (Сиссоко, 67) — Кейн
Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Артур (Видаль, 87), Бускетс (Вермален, 90+1), Ракитич — Месси, Л. Суарес, Коутиньо (Рафинья, 83)
Предупреждения: Альдервейрельд, Ваньяма, Ламела, Кейн, Дайер — Артур, Бускетс