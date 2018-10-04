Роналду принял решение касательно сборной
Новости спорта: Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду попросил не вызывать его в сборную Португалии на октябрьские и ноябрьские матчи.
Несмотря на то, что Криштиану Роналду уже явно сумел адаптироваться в Ювентусе, португалец снова попросил не вызывать его в сборную.
Таким образом, Португалии придется обойтись без своей главной звезды в октябре в матче Лиги наций против Польши и товарищеском поединке против Шотландии, а в ноябре Роналду не сыграет в Лиге наций против той же Польши и Италии.
Как сообщает O Jogo, Криштиану планирует вернуться в национальную команду в 2019 году.