Роналду принял решение касательно сборной

Несмотря на то, что Криштиану Роналду уже явно сумел адаптироваться в Ювентусе, португалец снова попросил не вызывать его в сборную.

Таким образом, Португалии придется обойтись без своей главной звезды в октябре в матче Лиги наций против Польши и товарищеском поединке против Шотландии, а в ноябре Роналду не сыграет в Лиге наций против той же Польши и Италии.

Как сообщает O Jogo, Криштиану планирует вернуться в национальную команду в 2019 году.