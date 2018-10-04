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Роналду принял решение касательно сборной

Криштиану Роналду
18:23 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
football.ua

Новости спорта: Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду попросил не вызывать его в сборную Португалии на октябрьские и ноябрьские матчи.

Несмотря на то, что Криштиану Роналду уже явно сумел адаптироваться в Ювентусе, португалец снова попросил не вызывать его в сборную.

Таким образом, Португалии придется обойтись без своей главной звезды в октябре в матче Лиги наций против Польши и товарищеском поединке против Шотландии, а в ноябре Роналду не сыграет в Лиге наций против той же Польши и Италии.

Как сообщает O Jogo, Криштиану планирует вернуться в национальную команду в 2019 году.

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Новости футбола, Сборная Португалии, ФК Ювентус, Футбол.
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