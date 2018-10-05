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Тренер Спортинга: Желаем Ворскле здесь обыграть Арсенал и Карабах

Жозе Пезейру и Василий Сачко
13:31 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Наставник Спортинга прокомментировал тяжелую победу над полтавской Ворсклой в Лиге Европы.

Наставник Спортинга Жозе Пезейру прокомментировал волевую победу своей команды над Ворсклой (2:1) в поединке 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Мы хорошо начали, пропустили всего один гол, но смогли потом переломить ход матча и добиться сложной победы. Спортинг был лучше соперника на протяжении всех 90 минут. Мы даже в первом тайме имели два-три замечательные моменты, чтобы забить. Пропускать в концовке матча очень обидно.

Ворскла за 3 минуты пропустила дважды и проиграла Спортингу

Какую я давал установку? Просто хорошо сыграть, уважая соперника. Мы верили в победу до самого финала встречи, поэтому и выиграли. Но голы назревали раньше, поэтому мы смогли забить.

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Спасибо вам за очень хороший прием. Желаем Ворскле здесь обыграть Арсенал и Карабах", – цитирует Пезейру официальный сайт Ворсклы.

После 2-х матчей группового этапа Лиги Европы Ворскла занимает 3-ю строчку группы Е, опережая Карабах по разнице забитых и пропущенных мячей.

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Новости спорта, Ворскла, Жозе Пезейру, Лига Европы, Спортинг.
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