Тренер Спортинга: Желаем Ворскле здесь обыграть Арсенал и Карабах

Наставник Спортинга Жозе Пезейру прокомментировал волевую победу своей команды над Ворсклой (2:1) в поединке 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Мы хорошо начали, пропустили всего один гол, но смогли потом переломить ход матча и добиться сложной победы. Спортинг был лучше соперника на протяжении всех 90 минут. Мы даже в первом тайме имели два-три замечательные моменты, чтобы забить. Пропускать в концовке матча очень обидно.

Какую я давал установку? Просто хорошо сыграть, уважая соперника. Мы верили в победу до самого финала встречи, поэтому и выиграли. Но голы назревали раньше, поэтому мы смогли забить.

Спасибо вам за очень хороший прием. Желаем Ворскле здесь обыграть Арсенал и Карабах", – цитирует Пезейру официальный сайт Ворсклы.

После 2-х матчей группового этапа Лиги Европы Ворскла занимает 3-ю строчку группы Е, опережая Карабах по разнице забитых и пропущенных мячей.