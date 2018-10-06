Аллегри: За три месяца Роналду показал себя большим профессионалом

"Мы работаем вместе уже три месяца, и все это время он отлично себя показывает. За свою 15-летнюю карьеру он всегда демонстрировал, что он большой профессионал на поле и за его пределами", — цитирует Аллегри Football Italia.

"У него есть договор с главным тренером и президентом своей Федерации Португалии, он знал, что не будет вызван в сборную".

Ранее сообщалось, что Ювентус начал сезон с семи побед подряд впервые за 88 лет.