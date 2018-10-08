"Это безумие": Неймар прокомментировал травму Тайсона
Новости спорта: Звездный форвард поддержал соотечественников.
Нападающий Шахтера Жуниор Мораес в своем Instagram выразил возмущение работой арбитра матча против Зари (1:1) Николая Кривоносова.
В частности, по мнению 31-летнего футболиста, он недостаточно жестко наказал хавбека гостей Игоря Харатина за жесткий фол и нанесение травмы Тайсону лишь желтой.
В комментариях бразильца поддержал форвард сборной Бразилии и ПСЖ Неймар.
«Боже мой, это безумие! Подобное нужно запретить в футболе! Это недопустимо», — написал Неймар.
Напомним, что Тайсон получил травму крестообразных связок и пропустит около месяца, в том числе матч Лиги чемпионов против Манчестер Сити 23 октября.