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"Это безумие": Неймар прокомментировал травму Тайсона

Неймар
12:19 Сегодня Телеграф
Сегодня

Новости спорта: Звездный форвард поддержал соотечественников.

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес в своем Instagram выразил возмущение работой арбитра матча против Зари (1:1) Николая Кривоносова.

В частности, по мнению 31-летнего футболиста, он недостаточно жестко наказал хавбека гостей Игоря Харатина за жесткий фол и нанесение травмы Тайсону лишь желтой.

В комментариях бразильца поддержал форвард сборной Бразилии и ПСЖ Неймар.

«Боже мой, это безумие! Подобное нужно запретить в футболе! Это недопустимо», — написал Неймар.

Напомним, что Тайсон получил травму крестообразных связок и пропустит около месяца, в том числе матч Лиги чемпионов против Манчестер Сити 23 октября.

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Новости спорта, Неймар, Новости футбола, ПСЖ, Тайсон, ФК Шахтер, Футбол.
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