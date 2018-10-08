Назван главный кандидат на пост наставника Реала

Президент «Реала» Флорентино Перес недоволен главным тренером «сливочных» Хуленом Лопетеги после ряда неудачных результатов, сообщает As.

По информации источника, по прилету в Мадрид после проигрыша «Алавесу» (0:1) в 8-м туре Примеры Перес провел разговор с испанским специалистом и сообщил ему, что судьба дальнейшей работы в «Реале» будет зависеть от исхода матча против «Барселоны», который состоится 28-го октября.

В случае неудачи, Лопетеги будет уволен, а первой кандидатурой на его замену в Мадриде рассматривают итальянского специалиста Антонио Конте, который остается без работы после увольнения из «Челси».