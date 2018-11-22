Несколько экс-игроков Олимпика пожизненно отстранены от футбола

Новости спорта: Игроков уличили в организации договорных матчей.

Апелляционный комитет Федерации футбола Украины пожизненно отстранил 6 экс-игроков «Олимпика» за участие в договорных матчах в бытность игроками донецкого клуба. Об этом сообщает FootballHub.

Наказание понесли Назар Единак (ныне - третья лига Польши), Вадим Счастливцев («Авангард»), Владислав Писковой, Артем Козлов, Лука Надирадзе (все - «Сумы») и Богдан Степаненко («Буковина»).

Отметим, что Надирадзе также подозревается в участии в договорном матче за свой новый клуб – «Сумы»: он отметился крайне странным автоголом, которым заинтересовалась УЕФА.

Напомним, в июне КДК ФФУ отстранил команды «Олимпика» U-19 и U-21 от участия соревнованиях нынешнего сезона.