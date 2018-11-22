Переход Ибрагимовича в Милан под угрозой срыва

Новости спорта: У форварда может не быть возможности вернуться в Италию.

Известно, что «Милан» не против вернуть в состав Златана Ибрагимовича, который сейчас успешно выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Итальянский клуб хотел бы усилиться в январе, а местная пресса сообщает, что стороны согласовали контракт, однако представитель МЛС не планирует терять ведущего нападающего.

Пресс-служба «ЛА Лэлакси» опровергла информацию об уходе шведа, подчеркнув, что у него контракт до декабря 2019 года и клуб не собирается отпускать 37-летнего футболиста.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 годы.