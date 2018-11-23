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Лунин выйдет в основе Леганеса на матч чемпионата Испании

Лунин выйдет в основе Леганеса на матч чемпионата Испании
08:31 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Первое появление в старте на матч испанского чемпионата.

Вратарь Андрей Лунин в старте начнет ближайший матч Леганеса в Примере, где их соперником станет занимающий 4-е место Алавес.

Со ссылкой на слова главного тренера Леганеса Маурисио Пеллегрино Marca пишет, что ждать появления украица стоит с первых минут из-за отсутствия в заявке основного кипера команды Ивана Куэльяра.

Матч состоится завтра, в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Реал Мадрид, которому принадлежит контракт Лунина, недовольны игровым временем 19-летнего футболиста и зимой можетт отправить в аренду в другой клуб.

Напомним, что в последнем туре украинец дебютировал в чемпионате Испании, заменив на последних минутах матча против Жироны (0:0) получившего травму Куэльяра.

До этого Андрей Лунин провел только один матч за Леганес, отыграв все 90 минут в Кубке Испании против Райо Вальекано (2:2).

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Футбол, Чемпионат Испании, Новости футбола, Андрей Лунин.
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