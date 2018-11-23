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В Италии возобновляется Серия А: расписание и где смотреть 13-й тур

В Италии возобновляется Серия А: расписание и где смотреть 13-й тур
11:39 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Завтра, 24 ноября, начнутся первые матчи 13-го тур Серии А после международного перерыва на матчи сборных.

Чемпион Италии туринский Ювентус проэкзаменирует новичка Серии А СПАЛ, Лацио в интереснейшем матче примет Милан, а Рома сыграет на выезде с аутсайдером Удинезе. Наполи в матче с Кьево попытается сократить отставание от лидера Ювентуса, которое на сегодня составляет 6 очков. Кьево в свою очередь попытается добыть первые очки в текущем сезоне, ведь ранее Федерация футбола Италии отняла 3 очка у клуба из Вероны.

Чемпионат Италии. Серия А. 13-й тур

24.11.18

Удинезе --- Рома 16-00, Футбол 1

Ювентус --- СПАЛ 19-00, Футбол 1

Интер --- Фрозиноне 21-30, Футбол 1

 25.11.18 

Парма --- Сассуоло 13-25, Футбол 2

Наполи --- Кьево 16-00

Болонья --- Фиорентина 16-00

Эмполи --- Аталанта 16-00

Лацио --- Милан 20-00, Футбол 2

Дженоа --- Сампдория 21-30, Футбол 1

 26.11.18

Кальяри --- Торино 21-30. Футбол 2

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Напомним, следующий 14-й тур Серии А начнется 1 декабря. Ювентус с 34 очками лидирует в турнирной таблице, следом идет Наполи - 28 и Интер - 25.  Замыкают таблицу Эмполи - 9, Фрозиноне - 7, а Кьево пока не набрал ни одного очка.

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Криштиану Роналду, Милан, Серия А, Ювентус, Roma.
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