ФФУ навсегда дисквалифицировала экс-игрока СК Каховки

Новости спорта: ФФУ пожизненно дисквалифицировала экс-игрока СК Каховка, который выступал даже в чемпионате Ростовской области.

Экс-игрок клуба СК Каховка Сергей Козаченко навсегда лишен права играть в футбол в Украине.

Об этом говорится в решении контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ. "Оплот Донбасса" выступал не только в "соревнованиях" в "ДНР", но и играл в открытом чемпионате Ростовской области.

В 2018 году Козаченко начал играть за Каховку. Весной эта команда стала обладателем Кубка области, причем Козаченко в соцсети написал, что кубок едет в Донецк. После скандала этой весной, Сергей Козаченко покинул Каховку, сообщает издание most.