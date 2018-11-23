Реал в Интере подыскал конкурента Бенземе

Новости спорта: Мадридский Реал намерен подписать форварда уже в это январское трансферное окно, клуб не может "отойти" после ухода Роналду.

По ходу нынешнего сезона Реалу так и не удалось сполна компенсировать уход из команды Криштиану Роналду при помощи имеющихся в составе игроков, потому "королевский клуб" намерен выйти на трансферный рынок.

Как сообщает Ok Diario, зимой мадридцы попытаются подписать забивного центрального нападающего. По информации издания, основным кандидатом на эту роль руководство Реала видит форварда Интера Мауро Икарди.

Трансфер аргентинца может обойтись "королевскому клубу" в 110 млн евро. Не исключено, что заполучить Икарди не удастся и Мадрид попытается приобрести игрока "поскромнее".