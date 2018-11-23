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Реал в Интере подыскал конкурента Бенземе

Реал в Интере подыскал конкурента Бенземе
20:16 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Мадридский Реал намерен подписать форварда уже в это январское трансферное окно, клуб не может "отойти" после ухода Роналду.

По ходу нынешнего сезона Реалу так и не удалось сполна компенсировать уход из команды Криштиану Роналду при помощи имеющихся в составе игроков, потому "королевский клуб" намерен выйти на трансферный рынок.

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Как сообщает Ok Diario, зимой мадридцы попытаются подписать забивного центрального нападающего. По информации издания, основным кандидатом на эту роль руководство Реала видит форварда Интера Мауро Икарди.

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Трансфер аргентинца может обойтись "королевскому клубу" в 110 млн евро. Не исключено, что заполучить Икарди не удастся и Мадрид попытается приобрести игрока "поскромнее".

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Все по теме:

Криштиану Роналду, Реал, Ла Лига, Мауро Икарди.
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