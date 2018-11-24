Фонсека отметил оборону ФК Львов

Новости спорта: Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека на послематчевой пресс-конференции поделился своим мнением о поединке со "Львовом".

– Очень сложный матч. "Львов" хорошо оборонялся. Мы имели много моментов, которые можно было реализовать, всегда доминировали, создавали шансы, но не хватало правильных последних решений. В любом случае показывали себя неплохо, не удалось лишь забить. Могу поздравить львовян с тем, как они защищались и удержали результат. Однако, конечно, совершенно несправедливо, когда ты создаешь огромное число моментов, но мяч попадает в какого-то игрока или спасает вратарь… Это футбол. Когда мы играем хорошо и отдаемся, но не получается отличиться, безусловно, в этом также есть заслуга соперника. Я должен напомнить: "Львов" в восьми выездных матчах уступил лишь один раз, что доказывает оборонительные качества команды.

– Показалось, что у "Львова" был наиболее защитный футбол по сравнению со всеми, кто в этом сезоне приезжал в Харьков. Ваше мнение?

– Да. В первом тайме они практически не добирались до наших ворот, у своей штрафной оборонялись фактически в 10 игроков. Понятно, что такой была стратегия тренера, и я в любом случае ее не критикую. Действительно, очень тяжело в таких обстоятельствах, особенно во втором тайме: в штрафной – 9 футболистов плюс вратарь. "Шахтер" продолжал бороться и создавать моменты, но сценарий это сложный.

– Степаненко и Матвиенко смогут сыграть с "Хоффенхаймом"?

– Посмотрим. Сейчас начинаем думать о предстоящем поединке. Матвиенко провел два матча за сборную, последний – три дня назад. У Степаненко была респираторная инфекция, вчера он только впервые тренировался. Постараемся подготовить их к встрече с "Хоффенхаймом".