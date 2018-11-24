Футбол. Результаты матчей 23 ноября

В пятницу, 23 ноября, после международного перерыва возобновились матчи в европейских топ-лигах. Кроме того, в украинской Премьер Лиги был сыгран один матч, в котором чемпион Украины сенсационно потерял очки. Донецкий Шахтер в Харькове не сумел обыграть ФК Львов. В испанской Примере Леганес Андрея Лунина обыграл Алавес и покинул зону вылета. Отметим, украинский вратарь впервые вышел в стартовом составе команды на матч Ла Лиги.
Результаты матчей 23 ноября
Бундслига, 12-й тур
Байер 2 - 0 Штутгарт
Голы: Фолланд 76', 83'
Примера, 13-й тур
Леганес 1 - 0 Алавес
Гол: Эн-Несери 42'
УПЛ, 16-й тур
Шахтер Донецк 0 - 0 Львов
Лига 1, 14-й тур
Лион 1 - 0 Сент-Этьен
Гол: Денайер 62'