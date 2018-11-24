Футбол. Результаты матчей 23 ноября

Новости спорта: 23 ноября в европейских топ-чемпионатах состоялось несколько матчей.

В пятницу, 23 ноября, после международного перерыва возобновились матчи в европейских топ-лигах. Кроме того, в украинской Премьер Лиги был сыгран один матч, в котором чемпион Украины сенсационно потерял очки. Донецкий Шахтер в Харькове не сумел обыграть ФК Львов. В испанской Примере Леганес Андрея Лунина обыграл Алавес и покинул зону вылета. Отметим, украинский вратарь впервые вышел в стартовом составе команды на матч Ла Лиги.

Результаты матчей 23 ноября

Бундслига, 12-й тур

Байер 2 - 0 Штутгарт

Голы: Фолланд 76', 83'

Примера, 13-й тур

Леганес 1 - 0 Алавес

Гол: Эн-Несери 42'

УПЛ, 16-й тур

Шахтер Донецк 0 - 0 Львов

Лига 1, 14-й тур

Лион 1 - 0 Сент-Этьен

Гол: Денайер 62'