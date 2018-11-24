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Лунин едва не привез гол в свои ворота: обзор матча Леганес - Алавес (Видео)

Лунин едва не привез гол в свои ворота: обзор матча Леганес - Алавес (Видео)
14:35 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер Ла Лиги

Новости спорта: В матче 13-го тура испанской Ла Лиги Леганес дома обыграл Алавес со счетом 1:0.

Благодаря этой победе Леганес как минимум временно выбрался из зоны вылета и располагается на 16-й позиции с 13 набранными очками, в то время как Алавес пока остается на четвертом месте с 23 набранными очками.

Украинский голкипер Леганеса, арендованный у мадридского Реала, в домашней игре с Алавесом (1:0) запомнился не только тем, что отстоял "на ноль".

В одном из моментов матча гости могли забивать гол после ошибки украинца, который вдруг захотел обыграть соперника возле своей штрафной.

Опасный момент с Луниным

Смотрите видеообзор поединка 13-го тура Ла Лиги "Леганес" - "Алавес".

Леганес — Алавес 1:0

Гол: Эн-Несири, 42

Леганес: Лунин — Ньом, Тарин, Омеруо, Сиовас, Сильва — Ресио (Бекра, 39), Рубен Перес, Оскар (Эрасо, 84) — Эн-Несири (Сабин, 86), Карильо

Алавес: Пачеко — Агиррегабария (Гвидетти, 81), Лагуардия, Наварро, Дуарте — Ибаи, Брашанац, Гарсия, Хони (Бургуй, 62) — Каллери, Собрино (Борха, 63)

Предупреждения: Оскар, Ньом — Дуарте, Брашанац, Лагуардия, Борха

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Футбол, Ла Лига, ФК Алавес, Новости футбола, ФК Леганес.
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