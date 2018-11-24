Тоттенхэм нанес первое поражение Челси

Новости спорта: Тоттенхэм без проблем обыграл в лондонском дерби Челси со счетом 3:1.

Подопечные Маурисио Почеттино нанесли Челси первое поражение. Оливье Жиру вышел на замену и забил гол престижа.

ТОТТЕНХЭМ 3:1 ЧЕЛСИ

Голы: Алли 9, Кейн 16, Сон 55 - Жиру 85

Первый гол забил полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли на 8-й минуте. До перерыва преимущество «шпор» увеличил форвард Гарри Кейн. Автором третьего мяча в ворота гостей стал нападающий Сон Хын Мин, отличившийся в начале второго тайма. Единственный гол «Челси» забил форвард Оливье Жиру на 85-й минуте.

«Тоттенхэм», набрав 30 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Челси» (28) — 4-е.