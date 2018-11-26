Руководство Баварии - о возможной отставке Ковача

Новости спорта: Тренер мюнхенского клуба находится на грани отставки.

Руководство «Баварии» рассматривает вариант, при котором отправит в отставку главного тренера клуба Нико Ковача.

Как сообщает Bild, Ковач потеряет работу, если «Бавария» проиграет «Бенфике» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Матч с «Бенфикой» состоится во вторник, 27 ноября. Начало встречи в 22:00.

Ранее президент «Баварии» Ули Хёнесс заявлял, что руководство клуба пока не планирует увольнять Ковача. Но немецкие СМИ утверждают обратное.

Напомним, «Бавария» неудачно выступает в Бундеслиге. В 12-м туре мюнхенский клуб не сумел обыграть «Фортуну» (3:3).

В турнирной таблице «Бавария» занимает пятое место и отстаёт от лидирующей «Боруссии» на 9 очков.