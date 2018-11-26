Астана - Динамо: названа бригада арбитров на матч Лиги Европы

Новости спорта: Матч Лиги Европы между Астаной и Динамо обслужит хорватская бригада арбитров.

УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче 5-го тура Лиги Европы между "Астаной" и "Динамо".

Главным арбитром будет Иван Бебек. Ассистенты арбитра: Томислав Петрович и Миро Гргич. 4-й арбитр Горан Патаки. Дополнительные помощники главного арбитра: Марио Зебек и Горан Габрило. Вся судейская бригада из Хорватии.

Наблюдатель арбитража - Асым Худиев из Азербайджана. Делегат УЕФА Артур Азарян из Армении.

Напомним, что матч группы К "Астана" - "Динамо" состоится в четверг 29 ноября. Начало матча в 17.50.