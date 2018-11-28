Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября

Новости спорта: Семь команд вышли в плей-офф Лиги чемпионов после матчей 27 ноября.

Донецкий Шахтер вырвал неимоверную победу над Хоффенхаймом 3:2 и сохранил шансы на выход из группы.

Кто уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов: Бавария, Аякс, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Реал, Рома, Ювентус

Результаты матчей Лиги чемпионов 27 ноября:

Группа E

АЕК (Греция) – "Аякс" (Голландия) – 0:2

Голы: Тадич 68 (пен), 72

"Бавария" (Германия) – "Бенфика" (Португалия) – 5:1

Голы: Роббен 13, 30, Левандовски 36, 51, Рибери 76 - Фернандес 46

Группа Е после 5 туров: Бавария 13, Аякс 11, Бенфика 4, АЕК 0

Группа F

"Хоффенхайм" (Германия) – "Шахтер" (Украина) – 2:3

Голы: Крамарич, 17, Цубер, 40 — Исмаили 14, Тайсон 15, 90+3

"Лион" (Франция) – "Манчестер Сити" (Англия) – 2:2

Голы: Корне 55, 81 - Лапорт 62, Агуэро 83.

Группа F после 5 туров: Манчестер Сити 10, Лион 7, Шахтер 5, Хоффенхайм 3

Группа G

ЦСКА (Россия) – "Виктория" (Чехия) – 1:2

Голы: Влашич 10 (пен) - Прочажка 56, Гейда 81

"Рома" (Италия) – "Реал" (Испания) – 0:2

Голы: Бейл 47, Лукас 59

Группа G после 5 туров: Реал 12, Рома 9, Викория Плзень 4, ЦСКА 4

Группа H

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Янг Бойз" (Швейцария) – 1:0

Гол: Феллайни 90+1

"Ювентус" (Италия) – "Валенсия" (Испания) – 1:0

Гол: Манжукич 59

Группа Н после 5 туров: Ювентус 12, Манчестер Юнайтед 10, Валенсия 5, Янг Бойз 1