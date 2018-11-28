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Среда, 28.11.2018
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Лига чемпионов: расписание матчей 28 ноября

Лига чемпионов: расписание матчей 28 ноября
12:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Представляем расписание заключительных матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Во вторник, 27 ноября, семь клубов вышли в плей-офф Лиги чемпионов (не включая Барселоны). Сегодня же будут сыграны остальные матчи 5-го тура.

Расписание матчей 28 ноября|среда

Лига Чемпионов (2018/2019) Групповой этап

группа A

19:55 Атлетико Мадрид - Монако Футбол 1

22:00 Боруссия Д - Брюгге

группа B

22:00 Тоттенхэм - Интер Милан

22:00 ПСВ Эйндховен - Барселона

группа C

22:00 ПСЖ - Ливерпуль Футбол 1

22:00 Наполи - Црвена Звезда

группа D

19:55 Локомотив М - Галатасарай Футбол 2

22:00 Порту - Шальке

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УЕФА, ФК Интер (Милан), ФК Барселона, ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ЛЧ, ФК Атлетико Мадрид, Новости футбола.
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