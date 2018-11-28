Лига чемпионов: расписание матчей 28 ноября

Во вторник, 27 ноября, семь клубов вышли в плей-офф Лиги чемпионов (не включая Барселоны). Сегодня же будут сыграны остальные матчи 5-го тура.
Расписание матчей 28 ноября|среда
Лига Чемпионов (2018/2019) Групповой этап
группа A
19:55 Атлетико Мадрид - Монако Футбол 1
22:00 Боруссия Д - Брюгге
группа B
22:00 Тоттенхэм - Интер Милан
22:00 ПСВ Эйндховен - Барселона
группа C
22:00 ПСЖ - Ливерпуль Футбол 1
22:00 Наполи - Црвена Звезда
группа D
19:55 Локомотив М - Галатасарай Футбол 2
22:00 Порту - Шальке
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