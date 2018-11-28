Матч Шахтер - Лион могут перенести в другой город

Новости спорта: 12 декабря "Шахтер" сыграет с французским "Лионом" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" может провести заключительный поединок группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против французского "Лиона" не в Харькове, а во Львове.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора "Арены Львов" Юрий Майборода в комментарии Tribuna.com.

"Буквально только что я получил звонок от ФФУ. Меня спросили, готова ли "Арена Львов" принять матч "Шахтер" - "Лион". На что я ответил: "Да, мы сделаем все возможное, чтобы "Шахтер" здесь сыграл, но для этого нужно постоянно отапливать, чтобы газон был в максимально пригодном состоянии. Сделаем это, если "Шахтер" согласится это оплатить. Но прямых переговоров с клубом не было. Якобы завтра приедет кто-то из их агрономической службы посмотреть на поле. Возможно, завтра что-то изменится - а вдруг им поле не подойдет. Но пока ситуация вот такая", - сказал Майборода.

Владелец французского футбольного клуба "Лион" Жан-Мишель Ола не уверен, что его команда отправится в Украину на матч против донецкого "Шахтера" из-за вопроса безопасности. "Арена-Львов" заявлена "Шахтером", как запасной стадион на Лигу чемпионов.