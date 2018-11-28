Скачать
Среда, 28.11.2018
Лига чемпионов: расписание матчей 28 ноября
Лига чемпионов: расписание матчей 28 ноября
Биатлон: состав сборной Украины на первые гонки в Поклюке
Биатлон: состав сборной Украины на первые гонки в Поклюке
Хоффенхайм - Шахтер 2:3: видео голов и обзор матча
Хоффенхайм - Шахтер 2:3: видео голов и обзор матча
Определились восемь участников плей-офф Лиги чемпионов
Определились восемь участников плей-офф Лиги чемпионов

Матч Шахтер - Лион могут перенести в другой город

Матч Шахтер - Лион могут перенести в другой город
15:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: 12 декабря "Шахтер" сыграет с французским "Лионом" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" может провести заключительный поединок группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против французского "Лиона" не в Харькове, а во Львове.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора "Арены Львов" Юрий Майборода в комментарии Tribuna.com.

"Буквально только что я получил звонок от ФФУ. Меня спросили, готова ли "Арена Львов" принять матч "Шахтер" - "Лион". На что я ответил: "Да, мы сделаем все возможное, чтобы "Шахтер" здесь сыграл, но для этого нужно постоянно отапливать, чтобы газон был в максимально пригодном состоянии. Сделаем это, если "Шахтер" согласится это оплатить. Но прямых переговоров с клубом не было. Якобы завтра приедет кто-то из их агрономической службы посмотреть на поле. Возможно, завтра что-то изменится - а вдруг им поле не подойдет. Но пока ситуация вот такая", - сказал Майборода.

Владелец французского футбольного клуба "Лион" Жан-Мишель Ола не уверен, что его команда отправится в Украину на матч против донецкого "Шахтера" из-за вопроса безопасности. "Арена-Львов" заявлена "Шахтером", как запасной стадион на Лигу чемпионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Лион, ЛЧ, Арена Львов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хоффенхайм - Шахтер: события матча
02 Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября
03 Хоффенхайм - Шахтер 2:3: видео голов и обзор матча
04 Роналду покорилось уникальное достижение в Лиге чемпионов
05 Гвоздик - Стивенсон: букмекеры назвали фаворита боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь