Скачать
Четверг, 29.11.2018
Лига чемпионов: 12 команд досрочно вышли в плей-офф
Лига чемпионов: 12 команд досрочно вышли в плей-офф
Биатлон: состав сборной Украины на первые гонки в Поклюке
Биатлон: состав сборной Украины на первые гонки в Поклюке
Астана - Динамо: матч начнется раньше обычного
Астана - Динамо: матч начнется раньше обычного
Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам
Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам

Обновленный рейтинг ФИФА: Словакия обошла Украину

Обновленный рейтинг ФИФА: Словакия обошла Украину
12:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФФУ

Новости спорта: ФИФА обновила рейтинг национальных сборных мира, в котором украинская команда пропустила вперед словаков.

В обновленном рейтинге национальных команд по версии ФИФА от 29 ноября 2018 года сборная Украины потеряла одну позицию. Национальная команда Украины теперь занимает 28-е место.

Ближайшие соседи нашей сборной - сборная Словакии, которая обошла нашу сборную, и занимает 27 строчку в таблице и сборная Ирана (28). От наших западных соседей мы отстаем на 1 очко, а иранцев на 1 очко опережаем.

В топ-10 произошли минимальные изменения - Португалия обошла Уругвай и вышла на шестую строчку. Рейтинг возглавляет сборная Бельгии, Франция - вторая. В Топ-5 также вошли сборные Бразилии, Хорватии и Англии.

Сборная Украины: кто больше всех сыграл в 2018 году

Наши бывшие соперники по Лиге Наций расположились следующим образом: сборная Словакии - 27 место (плюс 1 позиция), сборная Чехии - 42 (+6 позиций).

Отметим, что наибольшего прогресса достигла сборная Судана, которая теперь на 127 месте (+8 позиций). Наибольший регрес у сборных России и Бенина - минус 7 позиций, 48-е и 94-е места соответственно в рейтинге ФИФА.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, ФИФА, Сборная Словакии, Рейтинг сборных.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты матчей 28 ноября
02 Астана - Динамо: матч начнется раньше обычного
03 Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам
04 "Каждый попытается победить": Хацкевич о матче с Астаной
05 Украинский футболист Зозуля дисквалифицирован на один матч
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь