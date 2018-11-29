Обновленный рейтинг ФИФА: Словакия обошла Украину

Новости спорта: ФИФА обновила рейтинг национальных сборных мира, в котором украинская команда пропустила вперед словаков.

В обновленном рейтинге национальных команд по версии ФИФА от 29 ноября 2018 года сборная Украины потеряла одну позицию. Национальная команда Украины теперь занимает 28-е место.

Ближайшие соседи нашей сборной - сборная Словакии, которая обошла нашу сборную, и занимает 27 строчку в таблице и сборная Ирана (28). От наших западных соседей мы отстаем на 1 очко, а иранцев на 1 очко опережаем.

В топ-10 произошли минимальные изменения - Португалия обошла Уругвай и вышла на шестую строчку. Рейтинг возглавляет сборная Бельгии, Франция - вторая. В Топ-5 также вошли сборные Бразилии, Хорватии и Англии.

Наши бывшие соперники по Лиге Наций расположились следующим образом: сборная Словакии - 27 место (плюс 1 позиция), сборная Чехии - 42 (+6 позиций).

Отметим, что наибольшего прогресса достигла сборная Судана, которая теперь на 127 месте (+8 позиций). Наибольший регрес у сборных России и Бенина - минус 7 позиций, 48-е и 94-е места соответственно в рейтинге ФИФА.